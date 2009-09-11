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Yaşam

Kapkaççıdan ilginç teklif!

ABD'de bir kadının çantasını çalab hırsız, 1 saat sonra geri dönerek kadına çıkma teklif etti.

11 Eylül 2009 03:00

ABD'de bir kadının çantasını çalab hırsız, 1 saat sonra geri dönerek kadına çıkma teklif etti.

Amerikan medyasında yer alan habere göre, ABD’nin Columbus kentinde yaşayan Diana Martinez, evinin önündeki otomobilinde bulunduğu sırada, 3 kişinin saldırısına uğradı. Hırsızlar silahla tehdit ettikleri Martinez’in çantasını çaldı ve kayıplara karıştı. Olaydan 1 saat sonra hırsızlardan birinin geri döndüğünü fark eden Martinez 10TV News Televizyonu’na yaptığı açıklamada, “Bana erkek arkadaşım olup olmadığını sordu. Daha sonra buluşma önerdi” dedi. Columbus polisinden Sean Laird hırsızın o anki niyetinin tam olarak bilinmediğini söylerken, hırsızlıkla suçlanan Stephfon Bennett (20) tutuklandı, diğer hırsızlar ise aranıyor.

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