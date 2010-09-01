T24 LogoT24 Logo
Gündem

KAPKAÇÇI KAZA YAPINCA YAKALANDI ALANYA (A.A)

01 Eylül 2010 21:21

-KAPKAÇÇI KAZA YAPINCA YAKALANDI ALANYA (A.A) - 01.09.2010 - Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmadan kaçmaya çalışan kapkaç zanlısı, kaza yapınca yakalandı. Alınan bilgiye göre, Mahmutlar beldesinde yolda yürüyen Elena Chudava (24) ve Movina Vissarinava'nın (25) yanına 07 NH 094 plakalı motosikletle yaklaşan Tuncay K. (26), turistleri önce elle taciz etti, sonra da Elena Chudava'nın omuzunda asılı çantayı kaparak kaçtı. Kendisini fark eden jandarma devriyesinin ''dur'' ihtarına uymayan Tuncay K, kaçarken belde merkezinde park halindeki LK 28 DK plakalı otomobile çarptı. Hafif şekilde yaralanan Tuncay K, jandarma tarafından Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay K, tutuklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24