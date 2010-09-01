-KAPKAÇÇI KAZA YAPINCA YAKALANDI ALANYA (A.A) - 01.09.2010 - Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmadan kaçmaya çalışan kapkaç zanlısı, kaza yapınca yakalandı. Alınan bilgiye göre, Mahmutlar beldesinde yolda yürüyen Elena Chudava (24) ve Movina Vissarinava'nın (25) yanına 07 NH 094 plakalı motosikletle yaklaşan Tuncay K. (26), turistleri önce elle taciz etti, sonra da Elena Chudava'nın omuzunda asılı çantayı kaparak kaçtı. Kendisini fark eden jandarma devriyesinin ''dur'' ihtarına uymayan Tuncay K, kaçarken belde merkezinde park halindeki LK 28 DK plakalı otomobile çarptı. Hafif şekilde yaralanan Tuncay K, jandarma tarafından Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay K, tutuklandı.