T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kapkaç zanlısı pazaryerinde yakalandı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki semt pazarında esnafın kasasından 3 bin TL para alıp kaçtığı öne sürülen 2 kişiden Hakan K

09 Mart 2018 19:26

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesindeki semt pazarında esnafın kasasından 3 bin TL para alıp kaçtığı öne sürülen 2 kişiden Hakan K. yakalanırken, Çiğdem P. aranıyor.
Olay 2 Mart Cuma günü Cumhuriyet Mahallesi\'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Çiğdem P. (38), pazarcı esnafı Ali Karyiğit\'in (56) tezgahına yanaşarak kasasındaki parasını alıp, kaçmaya çalıştı. Bu sırada Çiğdem P.\'nin arkadaşı olduğu öğrenilen Hakan K. (22) ise elindeki bıçakla pazarcı esnafa saldırdı. Bıçağı gören esnafının geri çekilmesi üzerine Çiğdem P. ve Hakan K. parayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kaçan kapkaççıların peşine düştü. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden kapkaççıların kimliklerini tespit etti.
Polis, aranan kapkaç zanlılarından Hakan K.\'nin bugün yine pazarda dolaştığını öğrendi. Yapılan operasyonla Hakan K. yakaladı. Arkadaşı Çiğdem P.\'nin ise polis tarafından her yerde arandığı öğrenildi. Hakan K. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Burhan CEYHANAYDIN DHA AYDINTLOlayMart CumaCumhuriyet MahallesiAli KaryiğitBuHakanBıçağıPolisYapılanArkadaşıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24