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Kapkaç yaptı, 3 dakika sonra yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da 22 yaşındaki Ceren A

15 Kasım 2017 11:25

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da 22 yaşındaki Ceren A.\'nın çantasının kapkaç yöntemiyle çalan 25 yaşındaki Resul Ö., olaydan 3 dakika sonra yakalandı.
Olay, merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi üzerinde bulunan Meydan Parkı\'nda meydana geldi. Bankta oturan Ceren A.\'nın yanına gelen Resul Ö., genç kızın çantasını aldı. O sırada devriye gezen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği polisleri zanlıyı kovalamaya başladı. Yakalanacağını anlayan Resul Ö. önce çantayı ardından da içinden aldığı cep telefonunu attı. Polis, sokak arasında sıkıştırdığı kapkaççıyı yakaladı.  Çok sayıda sabıkası olan Resül Ö., adliyeye sevk edildi.

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