T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kapkaç için motosiklet çalmışlar (2)

GENÇ KIZ, KAPKAÇÇILARI KOVALAMIŞ Antalya'da, Ferhat I

04 Aralık 2017 19:50

GENÇ KIZ, KAPKAÇÇILARI KOVALAMIŞ
Antalya\'da, Ferhat I. (22) ile Mehmet A. tarafından cep telefonu ve parası kapkaç yöntemiyle çalınan Emel G.\'nin (19), kaçan şüphelilerin kullandığı motosikletin peşinden uzun süre koştuğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerden birinin motosikletle sokakta ilerlediği, diğer şüphelinin ise genç kızın cep telefonu ile parasını çaldıktan sonra koşarak, motosiklete bindiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise Emel G.\'nin, kapkaççıların motosikletinin peşinden koştuğu anlar yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GENÇ KIZ KAPKAÇÇILARI KOVALAMIŞ Antalya FerhatMehmetEmelOlayaGörüntülerinFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24