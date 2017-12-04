Kapkaç için motosiklet çalmışlar (2)

GENÇ KIZ, KAPKAÇÇILARI KOVALAMIŞ

Antalya\'da, Ferhat I. (22) ile Mehmet A. tarafından cep telefonu ve parası kapkaç yöntemiyle çalınan Emel G.\'nin (19), kaçan şüphelilerin kullandığı motosikletin peşinden uzun süre koştuğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerden birinin motosikletle sokakta ilerlediği, diğer şüphelinin ise genç kızın cep telefonu ile parasını çaldıktan sonra koşarak, motosiklete bindiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise Emel G.\'nin, kapkaççıların motosikletinin peşinden koştuğu anlar yer alıyor.



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