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 KAPKAÇ ANLARI KAMERADA 

-SULTANGAZİ'DE  MOTOSİKLETLİ KAPKAÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA)  Sultangazi'de son bir ayda yaklaşık 9 telefon çalan motosikletli kapkaç çetesi polis ekiplerince çökertildi

14 Haziran 2018 13:11

-SULTANGAZİ\'DE  MOTOSİKLETLİ KAPKAÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ


Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA) 
Sultangazi\'de son bir ayda yaklaşık 9 telefon çalan motosikletli kapkaç çetesi polis ekiplerince çökertildi.  Kapkaç anları ise kameralara yansıdı. 
Motosikletli kapkaç çetesi Sultangazi\'de son bir ayda ilçenin işlek caddelerinde ve ara sokakların yaklaşık 9 telefon çaldı.  Yaşları küçük olan 5 kişilik çete motosikletleriyle dolaşarak hedefledikleri kişilerin ellerindeki telefonları alarak kaçtı. Çete üyelerini takibe alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olaylarına ait kamera görüntülerini inceledi. Çetenin son 1 ayda farklı zaman ve yerlerde yaklaşık 9 farklı kapkaç olayına karıştığı tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen  ve yaşları küçük şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kamera görüntülerinde akşam saatlerinde Eski Edirne Asfaltı\'nda ilerleyen motosikletli 3 kişi kaldırımda bekleyen bir vatandaşın yanına yaklaşıyor. Bir vatandaşın elindeki telefonu alarak motosikletleriyle  kaçıyor. 

Görüntü dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)
-2 ayrı kişinin telefonu çalma anları
-Şüphelilerin benzinciye girip benzin almaları

14.06.2018 - 08.06 Haber Kodu : 180614017

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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