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Kapıyı kilitleyip uyuyunca ailesini endişelendirdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, evde ailesinin yalnız bıraktığı 12 yaşındaki kız çocuğu kapıyı kilitledi

03 Nisan 2018 03:28

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, evde ailesinin yalnız bıraktığı 12 yaşındaki kız çocuğu kapıyı kilitledi. Eve giremeyen anne ve babası, çocuklarının hayatından endişe ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, polisle birlikte 3\'üncü kattaki eve pencereden girerken, çocuğun uyuduğu ortaya çıktı.
Bahçelievler Mahallesi Aytunç Sokak\'ta bulunan 4 katlı binanın 3\'üncü katında oturan çift, kız çocukları S.M.\'yi evde yalnız bırakarak dışarı çıktı. Çift geri döndüklerinde kilitlenmiş olan kapıyı açamadı. Yaklaşık yarım saat boyunca kapıyı çalan anne ve babası, açan olmayınca çocuklarının hayatından endişe ederek durumu polise bildirdi. İtfaiye ekibi merdivenli araçla polisle birlikte 3\'üncü kattaki eve pencereden girdi. Eve giren ekipler, çocuğun yatağında uyuduğunu gördü. Anne ve babası itfaiyenin açtığı kapıdan eve girerken, kızlarının uyuduğunu görünce rahat bir nefes aldı.

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