Kapıyı çaldı, şehit düştü

Devrimci Karargah Örgütü'nün yöneticilerinden Orhan Yılmazkaya'nın bulunduğu Bostancı'daki daireye yapılan baskında Emniyet Amiri Semih Balaban, kapıyı çalınca şehit düştü



Operasyonun başındaki Özel Harekât Birimi Emniyet Amiri Semih Balaban 7 kişilik timinin önüne geçerek dairenin kapısını çaldı. Balaban'ın 'Aç, polis' diye seslenmesinden hemen sonra daireden üzerine el bombası atıldı. Balaban ayaklarının dibine düşen bombanın patlamasıyla olay yerinde şehit düştü.



Şehit Balaban için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir tören yapılacak.



Bir yıl önce İstanbul'a geldi



Şehit Emniyet Amiri Semih Balaban (34) yaklaşık üç yıl görev yaptığı Hakkari'den, bir yıl önce İstanbul'a tayin olmuştu. Hakkari'deki çok sayıda çatışmaya katılan Balaban'ın eşi de polisti. 8 aylık ve 3 yaşında iki kız çocuğu babası olan Balaban, bir yıl önce başkomiserlikten emniyet amirliğine terfi etti. Balaban 7 yıldır Terörle Mücadele Operasyon Bürosu'nda çalışıyordu.

