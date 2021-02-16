Kapitol baskınından sonra kapatılmıştı; ABD'de aşırı sağcıların sık kullandığı sosyal medya uygulaması Parler yeniden açıldı

ABD'de aşırı sağın sıklıkla kullandığı sosyal medya uygulaması Parler, 6 Ocak Kapitol baskınının ardından kapatıldıktan sonra dün, yeniden açıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 6 Ocak Kapitol baskınının ardından şiddet içeren içeriklerin dolaştırmakla suçlanan uygulama büyük servis sağlayacılar tarafından erişime kapatılan Parlor, yeni bir CEO ile yeniden çalışmaya başladı.

2018'de kurulan ve "özgür ifade" sloganıyla kendini tanıtan Parler, ilk hafta içinde eski 20 milyon kullanıcısına erişeceğini, bu sürede yeni kullanıcılar eklenebileceğini duyurdu.

Geçen ay yaşanan baskından sonra Apple, Amazon, Google gibi servis sağlayıcıların uygulamayla ilişiğini kestiğini hatırlatan Parler, "teknoloji devlerine bağlı olmayacaklarını" söyledi.