Kapitalizmi, açgözlülüğü iflasa sürükledi

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC), kapitalizmin aşırılıklarının, kendisini iflasın eşiğine getirdiğini ve gerçek ekonomi karşısında tehdit oluşturmasına neden olduğunu savunarak, dünyadaki ekonomik krizin, bir dönüm noktası olması ve ekonomik politikalarda tam bir değişikliğe yol açması gerektiğini bildirdi.



Avrupa'nın 36 ülkesinde yaklaşık 60 milyon üyesi bulunan ETUC'un, küresel mali krize ilişkin değerlendirmesinde, mali kapitalizmin egemen modelinin çökmeye çok yakın olduğu görüşüne yer verildi. Değerlendirmede, 1980'lerde "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" anlayışıyla kontrolsüz bırakılan kapitalizmin, özelleştirme, fiyat serbestisi ve başıboş pazarlar gibi birçok sonuç doğurduğu ifade edildi.



Değerlendirmede, "Şimdi kapitalizmin aşırılıkları, onu iflasın eşiğine getirdi ve gerçek ekonominin karşısında bir tehdit oluşturmasına neden oldu. Dünyadaki ekonomik kriz, bir dönüm noktası olmalı ve ekonomik politikalarda tam bir değişikliğe yol açmalıdır" denildi.



Yetkililer yüksek dozdaki vurguna izin verdi



Avrupa ekonomisinin, Euro bölgesindeki güçlü bağlılığa rağmen Amerika kıtasından kaynaklanan bir mali krizin korkusunu yaşadığına işaret edilen değerlendirmede, şunlar kaydedildi:



"Amerikan Hükümeti, bankalarını kendi akılsızlıklarının sonuçlarından kurtarmak için milyarlarca dolar parayı halkın cebin almaya çalışıyor. Kredi alanında yaşanan çatırtı endüstri alanındaki mali kaynakları keserken, bankalar kendilerini korumak için para istif ediyor. Bu durumda, iktisadi durgunluk uzakta belirmektedir.



Açıkça söylemek gerekirse bu ekonomik kriz, Wall Street, Londra ve diğer büyük ekonomik merkezlerin pervasızlığı ve açgözlülüğü sonucu meydana gelmiştir.



Yetkililer, yüksek dozdaki spekülasyonlara izin verdiler. Spekülatörler petrol, yiyecek ve işlememiş maddelerdeki artışları şiddetlendirdi. Bunun sonucu olarak kaybedenler sınıfında yer alan bizler, yani işçiler, emekliler, aileler, üreticiler, yatırım için sermaye arayan firmalar ve vergi ödeyen her vatandaş, bankaları kurtarmak için kurban olarak seçildi.



Amerikan kurtarma planının maliyeti çok korkunç seviyededir ve merkez bankalarının taahhütleri çok önemli bir hal almaktadır. Bu maliyetin ve zararın karşılanması, kriz iyi yönetilse dahi yıllar alacak ve bizim kaliteli kamu hizmeti sunma hedeflerimiz tehlike altında olacaktır.



Bu nedenle bu zaman bir dönüm noktası olmalıdır. Bu sorumsuzluk ve sermayelerin kuşatılması bir daha asla olmamalı, yoksa bu gerçekleşirse çoğu ülke iflas edecektir."



Değerlendirmede, bir daha asla vatandaşların ödedikleri vergilerin, üst düzey yöneticilerin aldıkları çok büyük paralar ve ikramiyeler için kullanılmaması, hissedarların karının, şirketlerin yegâne amacı olmaması gerektiği belirtildi.



Değerlendirmede, "Biz, bu sorumsuzluğun, açgözlülüğün ve ihmalkârlığın tekrarını kabul edemeyiz. ETUC bu bağlamda tüm Avrupa'yı, adil ve insan onuruna yakışır ücret, düzenli ve kalıcı işler, güçlü toplu sözleşme süreçleri, özgür bir yargı merci için mücadeleye çağırmaktadır" denildi.



