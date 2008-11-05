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Spor

Kapışma başladı!..

Jelena Jankovic, Venus Williams ve Vera Zvonareva, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen sezon sonu şampiyonasına galibiyetle başladı.

05 Kasım 2008 02:00


Jelena Jankovic, Venus Williams ve Vera Zvonareva, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen sezon sonu şampiyonasına galibiyetle başladı. Üç tenisçi de turnuvadaki ilk maçlarında rakiplerine set vermedi.


Bayanlar Tenis Birliği Sezon Sonu Şampiyonası, nemli ve rüzgarlı bir havada başladı.

Sezonun en başarılı 8 bayan tenisçisini buluşturan turnuvanın ilk gününde, 3 tekler maçı yapıldı.

Dünya klasmanının bir numarası Jelena Jankovic, ilk maçında zorlanmadı. Sırp tenisçi, yurttaşı Ana Ivanovic'i bir buçuk saatten kısa sürede yendi. Bu yılın Fransa Açık şampiyonu Ivanovic, her 2 sette de 2 servis oyununu rakibine kaptırdı. Jankovic, daha önceki 7 karşılaşmalarından altısında yenildiği Ivanovic'i bu kez 6-3 ve 6-4'lük setlerle geçti.

Wimbledon şampiyonu Venus Williams ise dünya sıralamasında ikinci sıraya kadar yükselen Dinara Safina'yı çekişmeli bir maç sonunda devirdi. Williams 5-2 geriye düştükten sonra, art arda 5 oyun alarak, ilk seti 7-5 kazandı. İkinci sette ise Rus rakibine sadece 3 oyun verdi.

2 rus tenisçinin karşılaşmasında ise Vera Zvonareva, Svetlana Kuznetsova'yı mağlup etti. Rüzgarla daha iyi başa çıkabilen Zvonareva, 6-2 ve 6-3'lük setlerle galibiyete ulaştı.

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