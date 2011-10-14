Kapısı kilitli gecekonduda 70 mülteci bulundu!

T24 -

Kapıyı kilitleyip gitmişler



İstanbul Sultangazi’de yedi mültecinin hayatını kaybettiği evin yakınında aç ve susuz bırakılan 70 mülteci, polis tarafından kurtarıldı. Polis, yanarak can veren kaçak yolcuları getiren şebeke ile 80 metrekarelik evde tutulan kaçak yolcuları getiren şebekenin aynı kişiler olduğu görüşünde.Sultangazi’deki gece kondu faciasının ardından İstanbul Mali Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi, Gazi Caddesi No 143’te bulunan bir evde kaçak yolcuların bulunduğu ihbarı geldi.Harekete geçen polis ekipleri, gecekondu eve baskın düzenledi. İhbar edilen evin yangın faciasının yaşandığı eve son derece yakın olması polisi şaşırttı. Evde bulunan göçmenler, kilitli olan evin anahtarının kendilerinde olmadığını söyledi.Bunun üzerine bir çilingir yardımıyla evin kapısı açıldı. Çilingir yardımıyla açılan 80 metrekarelik evden Myanmar Birliği Cumhuriyeti uyruklu 70 kaçak yolcu çıktı. Aç ve susuz bırakılan kaçak yolcuların uzun süredir bu evde kilitli tutulduğu belirlendi. Yapılan soruşturmada, kurtarılan 70 kaçak yolcu ile yanarak ölen yedi kaçak yolcuyu İstanbul’a getiren şebekenin aynı şebeke üyelerinin işi olduğu belirlendi. Polis şimdi şebeke elemanlarını yakalamak için operasyon başlattı.