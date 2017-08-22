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Kapıları tel tokayla açıp hırsızlık yaptılar

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA) - ADANA'da saç tokasıyla evlerin kapılarını açarak hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın, yakalandı

22 Ağustos 2017 15:54

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA) - ADANA\'da saç tokasıyla evlerin kapılarını açarak hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın, yakalandı. Kadınların parmak izi bırakmamak için ellerine çorap geçirdikleri ortaya çıktı. Cono aşiretine mensup Osmaniye\'den Adana\'ya hırsızlık için geldikleri iddia edilen C.T., D.Y. ve C.Y., merkez Çukurova İlçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi\'ndeki lüks sitesinin 4\'ncü katına çıktı. Şüphelilerden C.T., saçından çıkardığı tel tokayla kapıyı açtı. Bu sırada C.T., kapıda gözcülük yaparken, diğer iki kadın da evdeki bin lira parayı aldı. Kadınlar daha sonra hızla apartmandan ayrıldı. 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı\'ndaki bir apartmanın 13\'üncü katına giren hırsızlar burada da aynı yöntemle hırsızlık yaptı. Kadınlar evden 5 bin lira değerinde altını alıp kaçtı. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine inceleme yapan polis, apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, 3 şüpheli kadının kimliğini tespit etti.
Olay yerlerinde parmak izi bırakmamak için ellerine çorap geçirdikleri belirlenen 3 kadın, kısa sürede yakalandı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen kadınlar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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