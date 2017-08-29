Kapıkule'den 39 bin kişi çıkış yaptı; geriye bu görüntüler kaldı

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule'nin de aralarında bulunduğu sınır kapılarından son 24 saatte 9 bin 887 araçla yaklaşık 39 bin 610 kişinin çıkış işlemi yapıldı. Özellikle Kapıkule'de TIR kuyruğu 17 kilometreye ulaşırken, geriye yol kenarlarında çöpler kaldı.

Trakya gümrüklerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatillerini geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelerine dönmek için yola çıkanlar günlerdir Yunanistan açılan İpsala ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Hafta sonundan itibaren Kapıkule'de oluşan kuyruklara ihracat yükü taşıyan TIR araçlarının yarattığı yoğunluk da eklendi. Kapıkule'ye giden yolun bir şerifi TIR araçları kuyruğu, diğer iki şerit ise çıkış yapmak için gelen gurbetçi araçlarıyla doldu.

Bulgaristan'a çıkış yapmak için geçen Cuma gününden bu yana sıraya giren TIR'lar Kapıkule Sınır Kapısı'nda 17, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 9 kilometre kuyruk oluşturdu. Kapıkule'de kuyrukta bekleyen TIR sürücü, her hafta kuyrukların uzadığını ve sırada beklerken kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarından yakındı. Almanya'ya yük taşıyan TIR sürücüsü Faruk Sert, "Her geldiğimiz uzun uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyoruz. TIR sürücülerinin kaderi gibi, kuyruk çilesi bitmiyor. Bunlara bir çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

Yaz tatillerinin ardından dönüşe geçenlerin gümrük dışına taşarak 15 kilometreleri bulan kuyrukları ise bugün itibariyle 2'ye kadar geriledi. Gurbetçilerin kuyruklarından geriye çöpleri kalırken, çift şeritli yolun orta bariyerleri arasına onlarca çöp atıldığı görüldü. Karayolları sorumluluğunda olan çöplerin günlerdir toplanmadığını kaydedildi.

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, gelişi güzel atılan çöplerin Edirne'ye yakışmadığını ifade ederek sosyal medya üzerinden tepki göstererek, "Bu Görüntüler Edirne'ye Yakışmıyor. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Edirne Kapıkule'de yol kenarlarına gelişi güzel atılan çöplerin görüntüsü Avrupa şehri olan Edirne'ye yakışmıyor. Bu soruna yetkili mercilerin en kısa sürede çözüm üretmelerini, vatandaşlarımızın da çevreye karşı daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz" dedi.