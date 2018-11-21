Kapıkule'de yakalandı, PKK propagandasından tutuklandı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de Kapıkule Sınır Kapısı\'ndan giriş yapan A.M.L., pasaport işlemleri sırasında \'PKK terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan arandığı tespit edilerek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Romanya\'da yaşadığı belirtilen A.M.L., Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı\'na geldi. Pasaport işlemleri sırasında hakkında \'PKK terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan arandığı tespit edilen A.M.L. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M.L. tutuklanarak cezaevine konuldu.