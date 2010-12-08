-KAPIKULE'DE ''KÜLÇE ALTIN'' OPERASYONU EDİRNE (A.A) - 08.12.2010 - Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye giriş yapan bir otobüste 27 kilo 670 gram külçe altın yakalandı. Bir istihbaratı değerlendiren Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Ö.Z'nin kullandığı 34 VUV 07 plakalı otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, yağ karteline gizlenmiş 27 kilo 670 gram külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü Ö.Z. ve yedek şoför S.H, Edirne Adliyesine sevk edildi.