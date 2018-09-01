Kapıkule'de değişmeyen manzara

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda karayolu, anavatanda tatillerini yapıp dönüşe geçen gurbetçilerin araçlarıyla yurt dışına yük taşıyan TIR'lar nedeniyle kilitlendi. Kapıkule'de TIR'lar 10 kilometre, diğer araçlar ise çift sıra halinde 5 kilometre kuyruk oluşturdu.

Yaz tatillerini Türkiye'de geçirip, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüşe geçen gurbetçiler ve bu ülkelere yük taşıyan TIR'lar, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç yoğunluğuna neden oldu. Sınır kapısında TIR kuyruğu 10 kilometre, diğer araçlar da çift sıra halinde 5 kilometre kuyruk oluşturdu. Trafik zaman zaman kilitlenme noktasına geldi.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise TIR'lar 5, diğer araçlar 3, Edirne'nden Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda ise TIR'lar 3, diğre araçlar da 2 kilometre kuyruk oluşturdu.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki bekleyen araçlarda seyahat edenler, yol boyunca ihtiyaçlarını giderecekleri tesislerin olmamasından şikayet etti. Polis ve jandarma ekipleri, kapanan yolun akışını, karşı şeritten dubalarla bölerek sağlıyor.