Kapıkule'de 10 kilometre TIR kuyruğu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- KAPIKULE Sınır Kapısı\'ndan Bulgaristan\'a çıkış yapmak için gelen ihraç ürün yüklü TIR\'lar, 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise araç kuyruğu 5 kilometreyi geçti.

Avrupa\'nın çeşitli ülkelerine ürün götüren TIR\'lar, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı sınır kapılarında yoğunluğu artırdı. Yurt dışına çıkış yapmak için Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nı tercih eden sürücüler, TIR parkı dışında yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise kuyruk 5 kilometreyi geçti.

İstanbul\'dan yüklediği ihraç yükünü Almanya\'ya götüren ve kuyrukta bekleyen TIR sürücüsü Bektaş Koyuncu, \"Dün geceden bu yana sıranın gelmesini bekliyorum. Burada yıllardır aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Yemek yiyecek, ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz bir tesis yok. Buna artık bir çare bulunsun\" dedi.

Almanya\'ya otomobil lastiği götüren İhsan Cancan da neden beklediklerini bilmediklerini belirterek, \"14 kilometrede kuyruğa girdik, adım adım ilerliyoruz. Ne arayan ne soran ne de derdimizi dinleyen var. Aç susuz burada bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun TIR\'ların aynı anda sınıra gelerek çıkış yapmak istemesinden kaynaklandığını söyledi.



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