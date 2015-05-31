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Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki kuyruk 10 kilometreye kadar yükselirken, hafta sonu yoğunluğu yaşanan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ise kuyruk 5 kilometreyi geçti

31 Mayıs 2015 22:33

Avrupa ülkelerine yük götürmek için sınır kapılarına gelen TIR'lar, gümrüğün Bulgaristan tarafındaki yavaşlık sebebiyle kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki kuyruk 10 kilometreye kadar yükselirken, hafta sonu yoğunluğu yaşanan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ise kuyruk 5 kilometreyi geçti.

Bulgaristan gümrüğünde geçen hafta yapılan rüşvet operasyonunun ardından yeni memur atanmadığı için Bulgaristan gümrüklerinde az sayıda personelle çalıştığı ve bu nedenle alımları yavaş yapıldığı ifade edildi.

Kuyruklara tepki gösteren TIR sürücülerinden Şahin Pehlivan, uzun kuyruk nedeniyle 3 gün beklediği Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yaptıktan sonra otomobil parçası yükünü Almanya’ya bırakıp geri döndüğünü söyledi. Bulgar sınırında 5-6 saat beklemeye razı olur hale geldiklerini kaydeden Pehlivan, "Bulgaristan’da Türk tarafında da uzun kuyruklar var. Bulgar gümrüğünde işlemler çok yavaş yapılıyor. Ben geçen uzun kuyruklarda 3 günde ancak Türkiye’den çıkabildim. Şimdi dönerken de en az 5-6 saat bekledim. Artık bu kadar beklemeyi normal sayıyoruz, çünkü bu hale geldik. TIR kuyrukları için Bulgaristan ile devletimizin görüşüp çözüm bulması gerekiyor" dedi.

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