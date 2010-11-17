-KAPIKULE TÜRKİYE'NİN GURURU OLDU EDİRNE (A.A) - 17.11.2010 - Meksika ve Amerika arasındaki Elpaso Kara Sınır Kapısı'nın ardından dünyanın en büyük 2. kara sınır kapısı Kapıkule, modern yüzüyle Türkiye'nin yüz akı konumunda. Cumhuriyet'in ilk yıllarında o zamanki şartlar da düşünüldüğünde küçük bir karakoldan ibaret olan Kapıkule Sınır Kapısı yıllara göre artan hacmi modernleşmesini de beraberinde getirdi. Balkan Savaşlarının verdiği tahribat ve o dönem ki ulaşım şartları da göz önüne alındığında Avrupa ile Türkiye arasında tatmin edici bir kara yolu ağı yoktu. Kısmen tarla görünümündeki yolda, hatta ticari eşya taşımacılığı da mevcut değildi. Dış ticaretle ilgili taşımacılık ya deniz ya da demiryolu üzerinden yapılıyordu. Hal böyle olunca küçük bir karakol sınır kapısının idare edilmesine yetiyordu. 2. Dünya Savaşı'nın ardından tren ve gemi taşımacılığı yerine kara yolu taşımacılığına önem veren Amerika Birleşik Devletleri, az gelişmiş ülkelere de kara yolu iyileştirmeleri için krediler verdi. Balkan ülkelerinin sınırlarındaki kara yolu iyileştirmeleri bu yollara paralel hatta olan Türkiye'yi de bir anlamda zorladı. Bugün Kaptan Anderevoo Sınır Kapısı'na geçilirken Türk tarafında sağ tarafta kalan kule ve 1 peron bu dönemde yapıldı. Önceki yıllara göre, bir elin parmakları geçmeyecek kadar az aracın kullandığı yol, başta Almanya'ya giden gurbetçileri anavatan ziyaretleri ve Avrupa'ya yük taşıyan tırlar için kullanılabilir bir hal almıştı. -70'Lİ YILLARDA GÖRSELLİĞE ÖNEM VERİLMEYE BAŞLANDI- 1970'li yılların başında ihtiyaca cevap veremeyen Kapıkule ile ilgili düzenlemelere gidilmiş 30 dönümlük bir alan üzerinde giriş peronları inşa edildi ve 1977'de kullanıma açıldı. 28 Kasım 1978'de ihtiyaçlara cevap veremeyen alana 80 dönüm arazi daha ilave edilip ıslah edilerek Kapıkule Sınır Kapısı'na ilave edildi. Bunun yanı sıra kapının görsel görünümüne de önem verilerek çevre düzenlemesi yapıldı, yeşil alana ilk defa önem verildi. Kapıkule'nin modernizasyonu öncesi sahada küçük araç (otomobil, minibüs ve otobüs) girişleri için 12, çıkışları için 3 adet peron bulunurken, TIR'ların araçlarının giriş çıkışları için peron sistemi bulunmuyordu. Modernizasyon çalışmaları sonrası otomobil işlemleri için 12 giriş, 11 çıkış peronu TIR araçları için 5 giriş, 6 çıkış peronu yapılmış ve peronların fiziki konumu, donanımı çalışmaya daha elverişli hale getirildi. Yeni yapılandırma sonucunda, peron sistemi ile araç sürücüsünün zorunlu nedenler bulunmadıkça, aracından inmeksizin işlem prosedür seyrini tek şeritte takip etmesi mümkün hale getirildi. Gümrük Müsteşarlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Gümrük Turizm İşletmeleri AŞ. ile 2007 yılında yapılan sözleşme gereği modernizasyonuna başlanarak, kısa sürede dünyanın en modern sınır kapıları haline getirilen Kapıkule Sınır Kapısı'nın yeni yüzünün açılışını 19 Haziran 2009 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Geçmiş yıllarda kuyrukların olduğu ve kullananların ''çile kapı'' adını taktığı Kapıkule, şimdilerde modern yüzüyle, hizmet akışıyla Türkiye'nin prestiji konumunda.