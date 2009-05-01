T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkış yapacak TIR'lar 5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

01 Mayıs 2009 03:00

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkış yapacak TIR'lar 5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.

Kapıkule gümrük yetkililerinden edinilen bilgiye göre, TIR'ların ihracat yüklerini gidecekleri ülkedeki firmalara pazartesi günü teslim etmeye çalışması nedeniyle, Türk tarafında TIR kuyruğu oluştu.

Yetkililer, Kapıkule'de TIR'ların işlemlerinin kısa sürede tamamlanarak, yoğunluğun giderilmesine çalışıldığını bildirdiler.

Kapıkule'de çıkış yapmak için sıranın kendilerine gelmesini bekleyen, 200 civarında TIR bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24