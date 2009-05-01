Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurt dışına çıkış yapacak TIR'lar 5 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu.



Kapıkule gümrük yetkililerinden edinilen bilgiye göre, TIR'ların ihracat yüklerini gidecekleri ülkedeki firmalara pazartesi günü teslim etmeye çalışması nedeniyle, Türk tarafında TIR kuyruğu oluştu.



Yetkililer, Kapıkule'de TIR'ların işlemlerinin kısa sürede tamamlanarak, yoğunluğun giderilmesine çalışıldığını bildirdiler.



Kapıkule'de çıkış yapmak için sıranın kendilerine gelmesini bekleyen, 200 civarında TIR bulunuyor.

