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Ekonomi

Kapıkule Sınır Kapısı araç trafiğine açıldı EDİRNE (A.A)

09 Şubat 2012 17:09

-Kapıkule Sınır Kapısı araç trafiğine açıldı EDİRNE (A.A) - 09.02.2012 - Meriç nehrinin taşması sonucu Bulgaristan tarafından 2 gündür araç kabul edilmeyen Kapıkule Sınır Kapısı araç trafiğine açıldı. Taşan Meriç nehrinin sularının Kapitan Andreevo sınır kapısına ulaşmasının ardından 2 gün önce Bulgaristan sınır kapısını araç trafiğine kapatmıştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Kaptan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın araç kabulüne başladığını söyledi. Bulgaristan'ın sınır kapısını kapatması nedeniyle Türkiye tarafında oluşan tır kuyruğunun da Bulgaristan'ın hızlı çalışması halinde kısa sürede sonlanacağını kaydetti.//

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