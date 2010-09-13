-KAPIKULE, HAMZABEYLİ VE İPSALA SINIR KAPILARINDAN "EVET" ÇIKTI EDİRNE (A.A) - 13.09.2010 - Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında referandumda oy kullanan gurbetçiler ''evet'' dedi. İl Seçim Kurulundan alınan bilgiye göre, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında gurbetçilerin kullandığı oyların çoğu ''evet'' çıktı. Üç sınır kapısında toplam 11 sandıkta 66 bin 840 gurbetçi oy kullandı. Oyların 66 bin 285'i geçerli, 555'i geçersiz sayıldı. Gurbetçilerin kullandığı oylardan 47 bin 187'si ''evet'', 19 bin 98'i ''hayır'' çıktı.