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KAPIKÖY

16 Nisan 2011 10:07

-KAPIKÖY-RAZİ SINIR KAPISI AÇILIYOR  ANKARA (A.A) - 16.04.2011 - Türkiye ile İran arasında Kapıköy-Razi sınır kapısının açılışı Devlet Bakanları Hayati Yazıcı, Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi'nin katılımıyla bugün yapılacak.   Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamaya göre sınır kapısının açılış töreninin ardından, aynı gün, Türkiye, Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları İkinci Toplantısı'nın İran'ın Urumiye kentinde düzenlenmesi planlanıyor.  Açıklamada, "Toplantıda, her üç ülkeyi ilgilendiren konularda bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi imkanları üzerinde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi. 

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