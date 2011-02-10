-KAPICILARIN SORUNLARI MECLİS GÜNDEMİNDE TBMM (A.A) - 10.02.2011 - CHP, kapıcıların (konut işçileri) sorunlarının belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi. CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, konut işçilerinin, bir çok alanda yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler yaşadığı ifade edildi. Konut işçilerinin, hukuki yollarla da haklarını aradığı, seslerini duyurmak için örgütlü biçimde çalışma yaptığının belirtildiği gerekçede, ''Yaşamları filmlere, dizilere, romanlara konu olan, apartmanlarda yaşayan yurttaşların en büyük yardımcısı olan konut işçileri; aylıklarından sosyal güvenliğe, eğitimden ikamet ettikleri yerlere kadar çok sayıda alanda mağduriyet yaşamaktadır'' denildi. Gerekçede, konut işçilerinin büyük kısmının en önemli şikayetlerinin, sosyal güvenceye kavuşamaması, aylıklarının düşüklüğü olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi: ''Asgari ücretten daha düşük düzeyde aylık aldığı bilinen konut işçileri bulunmaktadır. Konut işçileri, ikamet açısından yaşadığı sorunların sağlıklarını olumsuz etkilediklerini belirtmektedir. Rutubetli ve güneş görmeyen yerlerde aileleriyle birlikte oturmak zorunda kalan konut işçileri, ikamet ettikleri yerlerin sağlıklarına olan etkilerini her gün yaşamaktadır. Yaşadıkları yerlerde yakıt, elektrik, su gibi giderlerini de karşılamak zorunda kalan konut işçileri; aldıkları düşük ücretlerle bunun olanaklı olmadığını vurgulamaktadır. Konut işçilerinin insanca yaşama ve çalışma hakkının en önemli göstergelerinden biri olarak gördükleri bir diğer durum ise izin konusudur. Yılın 365 günü ve günün 24 saati çalışmak zorunda kalmak; dinlenmeye, resmi ve dini bayramlar gibi özel günlere, ailelerine vakit ayıramamak en başlıca sorunlarından biridir.''