Kapı önündeki tabut mahalleyi ayağa kaldırdı!

Sivas’ta bir apartmanın önüne bırakılan boş tabutu gören vatandaşlar, polisi ihbar yağmuruna tuttu.

Akşam saatlerinde 4 Eylül Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde tabutu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların panik içerisinde yaptığı ihbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda tabutun boş olduğu anlaşıldı.



Cenaze aracı şoförünün olay yerine gelmesi ile de olay aydınlandı. 4 Eylül mahallesinde yaşayan cenaze aracı şoförünün acilen havaalanına gitmesi gerektiği bu yüzden de tabutu mecburi olarak kapısının önüne koyduğu öğrenildi.



Olay yerine gelen şoför, "Nöbetçi şofördüm. Bir yerden bir telefon geldi. Havaalanında cenaze var dediler. Araçta da iki cenaze olduğu için mecburen bu tabutu indirmem gerekti. Burası benim evimin bahçesi. Ben de hemen tabutu buraya indirdim direkt havaalanına geçtim. Cenazeyi aldım morga koydum. Geri geldim şikayet etmişler" dedi. (İHA)