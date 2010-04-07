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Yaşam

Kapı komşusu çz kardeşi çıktı

30 yıl önce evlatlık verilen iki kardeş birbirlerini ararken kapı komşusu olduklarını öğrendiler.

07 Nisan 2010 03:00

T24 - 30 yıl önce evlatlık verilen iki kardeş birbirlerini ararken kapı komşusu olduklarını öğrendiler.



Kanadalı Stephen Goosney ve Tommy Larkin, bir buçuk ay arayla dünyaya geldi. Ancak 30 yıl önce aileleri ayrılınca iki kardeş evlatlık verildi. İkisi de farklı ailelerde büyüdüler. Ancak biri 29 ötekisi de 30 yaşında olan kardeşler, 7 ay önce biyolojik ailelerini bulmak için birbirlerini aramaya başladı. Tommy sonunda kendilerini evlatlık veren ajansa ulaşarak kardeşinin adresini ve telefon numarasını istedi.

Telefonda şok oldu

Telefondaki kadın, Larkin’in adresini verdi. Stephen’in tepkisi ise, “Hayır olamaz. Şu anda penceremden onun evine bakıyorum” oldu. Kardeşlerin iki yıldan beri aynı sokakta oturdukları ve birbirinden bi haber yaşadıkları ortaya çıktı. Yaşadıklarına inanamayan Stephen, “Her gün birbirimizi görüyorduk. Artık hayat benim için daha farklı, çünkü yanı başımda bir kardeşim var” dedi.


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