Kapı kilitlerini kıran hırsız yakalandı

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ ve İstanbul\'da evlerin kapı kilitlerini kırarak içeri girip hırsızlık yapan Ö.A. polisin operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Başiskele\'de 2, Gölcük\'te 2 ve İstanbul\'da 2 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Ö.A\'nın peşine düştü. 22 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında Gölcük, Başiskele ve İstanbul\'da yapılan hırsızlıkları inceleyen ekipler, evlerin kapısının kilitlerini kırarak içeri giren, hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olan Ö.A\'nın Kartepe İlçesi\'nde olduğunu belirledi. Polis, Ö.A\'nın bulunduğu otomobilin önünü keserek gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 4 bin lira para ile evlere girerken kullanılan aletler ele geçirildi. Ö.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



FOTOĞRAFLI