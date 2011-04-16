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KAPI İMALATHANESİNDE PATLAMA  İZMİR (A.A)

16 Nisan 2011 18:53

-KAPI İMALATHANESİNDE PATLAMA  İZMİR (A.A) - 16.04.2011 - İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir kapı imalathanesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan ve çevre iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürme çalışmalarında, 2'si yaralanan 2'si dumandan etkilenen 4 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, patlamanın meydana geldiği 5900 Sokak'taki imalathanenin bitişiğindeki depodan üzerlerine laminat parke düşen itfaiye çalışanları Ozan Avşar ile Mustafa Aşın yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ozan Avşar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Dumandan etkilenen 2 itfaiye çalışanı da hastaneye sevk edildi. Söndürme çalışmasını koordine eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fuat Barandır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kapı üretimi yapılan imalathanede bol miktarda kimyasal madde bulunduğunu belirtti. Barandır, ''Gaz sıkışması sonucu patlama olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Patlama ile iş yerinin önünde bulunan tiner yüklü minibüs de havaya uçunca bu manzara ortaya çıkmış'' dedi.  Fuat Barandır, patlama sırasında içeride kimsenin bulunup bulunmadığı konusunda henüz net bir bilgiye sahip olmadıklarını ancak binanın boş olduğunun söylendiğini ifade etti.  Sağlık ekipleri patlamanın ardından yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığını, dumandan etkilenen 2 kişinin ayakta tedavi edildiğini kaydetti.

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