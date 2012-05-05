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Bilim / Teknoloji

Kapatmak için ekranına bakıp gözünüzü kapatmak yetiyor

2012’ye hızlı başlayan Güney Koreli Samsung, gözünü iPhone’un adeta fırtına gibi estiği ‘akıllı cep telefonu’ kategorisine dikti.

05 Mayıs 2012 06:46

2012’ye hızlı başlayan Güney Koreli Samsung, ilk üç ayda cep telefonu sevkiyatında pazarın lideri Nokia’yı geride bıraktıktan sonra şimdi de gözünü iPhone’un adeta fırtına gibi estiği ‘akıllı cep telefonu’ kategorisine dikti.

Milliyet'in haberine göre, şirketin bu alandaki yeni model ürünü Galaxy S3, iPhone’dan daha büyük ekranlı ve daha hızlı işlemciye sahip. Sahip olduğu teknoloji sayesinde kullanıcısını yakından tanımayı başaran ürün, kullanıcı ekrana bakarak gözlerini kapadığında telefonu kapatıyor, hareketleri algılayan telefon birine mesaj yazarken vazgeçip telefon kulağa götürüldüğünde, hiçbir tuşa gerek kalmadan arama yapılmasını sağlıyor.

 

Apple’ın Siri’sine rakip geldi

 

133 gram ağırlığında ve 8.6 mm kalınlığındaki telefon, kullanıcının sesini ve hareketlerini algılıyor. S Voice özelliği olan telefona 8 dilde sesli komut vererek arama yapmak, şarkı dinlemek, sesi yükseltip kısmak, e-mail ve kısa mesaj göndermek, randevuları ayarlamak veya otomatik olarak kamerayı çalıştırıp fotoğraf çekmek mümkün. Galaxy S3 bu özellikleriyle en büyük rakibi Apple’ın iPhone 4S’te sunduğu Siri’ye de rakip oluyor.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemine ve kablosuz şarj özelliğine sahip Galaxy S3’ün 4.8 inç HD Super AMOLED ekranında bulunuyor. Cihazda 8 megapiksellik kamera ile çekim yapılıyor. Mavi ve beyaz renkteki Galaxy S3, 29 Mayıs’ta Avrupa’da satışa çıkacak.

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