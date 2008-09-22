Kapatma kararı uygulansaydı

19 yaşındaki Dila zayıflama merkezinde ölünce korkunç gerçek ortaya çıktı. Dr. Kuşhan'a ait merkezin kapatılması için bir yıl önce karar çıkartıldı, ancak uygulanmadı.



İstanbul Polonezköy'de bulunan Dr. Muzaffer Kuşhan'ın zayıflama merkezinin mühürlenerek kapatılmasına neden olan rapor ihmaller zincirini ortaya koydu. Sabah gazetesinde yayımlanan habere göre, Kuşhan'ın Polonezköy'deki zayıflama merkezinde 7 Eylül 2008 günü 19 yaşındaki Dila Kurt'un ölümüyle ilgili haberleri ihbar kabul eden Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Mustafa İyice tarafından hazırlanan raporda korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Raporda Dila Kurt'un 'Kuşhan Sağlık Merkezi' ibaresi altında, 98.6 kilo ağırlığında, obezite şikâyet tanısı ve diyet egzersiz tedavisi bilgisiyle kaydolduğu ifade edildi.



1995'te Özel Kuşhan Hastanesi'nin obezite hastalık ve vakalarının kabul edileceği mekân olarak Sağlık Bakanlığı ruhsatı ile açıldığının yer aldığı raporda, 2001'de yapılan denetimde görülen eksiklikler üzerine 2002'de kapatıldığı ifade edildi. Kuşhan'ın hemen sonra Jandarma Komutanlığı'ndan yataklı konaklama tesisi ruhsatı aldığı belirtilirken, 2007 yılının başına kadar Sağlık Bakanlığı'nın kayıtlarında Kuşhan'ın tesisiyle ilgili bilgi olmadığı ifade edildi.



Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 17 Ocak 2007'de İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne bir yazı yazarak Dr. Kuşhan ile ilgili şikâyetin bulunduğunu belirterek, tesisin ne tür bir kuruluş olduğu ve herhangi bir ruhsata tabi olup olmadığını bildirmesini ve ruhsat örneğinin acilen gönderilmesini istedi.



Yapılan inceleme sonuçları 9 Şubat 2007'de Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Sağlık Bakanlığı 17 Mayıs 2007 tarihli yazısında güzellik merkezi uygunluk belgesinin bulunmaması nedeniyle tesisin faaliyetlerinin engellenmesini İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nden istedi.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü ise tesisin kapatılmasını Beykoz Sağlık Grup Başkanlığı'ndan istedi. Beykoz da 12 Haziran 2007'de bir yazı yazarak faaliyetlerini durdurmasını, yoksa yasal işlem yapacaklarını belirtti.



Bu tutanaktan 15 gün sonra ise Kuşhan faaliyetlerini durdurmak yerine, 'Dr. Kuşhan Clinic' adı altında zayıflama merkezi açmak için başvuruda bulundu. Beykoz Sağlık Grup Başkanlığı ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda 11 maddenin eksik olduğu gerekçesiyle başvuruyu kabul etmedi. Kuşhan'ın tesislerinin kapatılması gerekirken faaliyet göstermeye devam edildiğinin anlatıldığı raporda, "Halk arasında Dr. Kuşhan Kliniği olarak bilinen yer, obezite tedavisi yapılabilmesi için gerekli olan güzellik merkezi ruhsatı almadığı gibi, faaliyetine de engel olun(a)mamıştır. 2002 yılından bu yana izinsiz obezite tedavisi gerçekleştirmiştir" denildi.

