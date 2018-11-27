T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kapatılmayan çukura olta attı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde kırtasiyeci Orhan Fedai dükkânının önünde açılan ve 7 gündür kapatılmayan çukura olta atarak tepki gösterdi

27 Kasım 2018 17:02

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ın Reşadiye ilçesinde kırtasiyeci Orhan Fedai dükkânının önünde açılan ve 7 gündür kapatılmayan çukura olta atarak tepki gösterdi. 
19 Kasım\'da Reşadiye ilçe merkezindeki Osmaniye Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi\'nde ağır tonajlı bir kamyon, kabloların geçtiği noktada çökmeye sebep oldu. Çevredeki esnaf durumu, şirketin ihbar hattına bildirdi. Yer altından geçen kabloların bulunduğu alandaki çukura, tahta parçaları yerleştirilerek araç ve yaya düşmemesi için önlem alınmaya çalışıldı. Ancak üzerinden 7 gün geçmesine rağmen çukurun kapatılması için çalışma yapılmadı.
Caddede kırtasiye işleten Orhan Fedai, dükkânının önündeki çukurun içine yerleştirilen tahtaların üzerine \'İllaki içine biri mi düşecek yapılması için\' yazısı astı. Yağmur nedeniyle içi suyla dolan çukura evden getirdiği oltayı atan Fedai, fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.
Kurum yetkilileri ise açıklama yapmadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHATOKAT ReşadiyeOrhan FedaiKasım ReşadiyeMahallesi Gaziosmanpaşa CaddesiYerAncakCaddedeYağmurFedaiKurumFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24