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Kapatılan TUSKON başkanının eşi gözaltına alındı

Zeynep Meral'in ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi

19 Ekim 2018 22:03

İstanbul merkezli 'FETÖ' operasyonunda 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan TUSKON'un firari başkanı Rıza Nur Meral'in eşi Zeynep Meral'in gözaltına alındığı belirtildi. 

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 'FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli arasında, kapatılan TUSKON'un başkanı firari Rıza Nur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de bulunduğu bildirildi.

Şüpheli Zeynep Meral'in ayrıca, 17-25 Aralık operasyonlarının ardından Bank Asya'daki hesabında artış gerçekleştiği, kapatılan 'FETÖ' derneklerine üye olduğu, yine üst düzey 'FETÖ' yöneticileri ile irtibatının bulunduğu ileri sürüldü.

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