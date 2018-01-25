Kapatılan Kuleli Askeri Lisesi için ilk adım

15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okulların kapatılması ile birlikte müze olmasına karar verilen İstanbul Boğazı kıyısındaki tarihi Kuleli Askeri Lisesi için ilk adım atıldı. Liseyi müzeye dönüştürecek proje ihalesi tamamlandı. Tarihi bina için Ankara merkezli bir şirket tarafından 1 milyon 794 bin TL’ye müze projesi hazırlanacak.

Sözcü'den Özlem Güvenli'nin haberine göre, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında yayınlanan Kanun Hükmündeki Kararname ile 31 Temmuz 2016 tarihinde diğer askeri okullarla birlikte Kuleli Askeri Lisesi de kapatıldı. Çengelköy'de İstanbul Boğazı'nın kıyısında yer alan tarihi okulun akıbeti uzun süre tartışıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum sırasında Kuleli Askeri Lisesi'nin müzeye dönüştürülmesi çalışmalarıyla ilgili de Milli Savunma Bakanlığı'nın muvafakatinin alındığını, binanın bir kısmının ulusal müze haline getirileceğini söyledi. Maliye Bakanlığı'nın tahsis işlemlerinin devam ettiğini belirten Kurtulmuş, kompleksin bir kısmının ise Milli Savunma Üniversitesi'nin kullanımında kalacağını açıkladı.



Müze projesi ihale edildi

Tarihi liseyi müzeye dönüştürmek çalışmaları kapsamında İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı 18 Aralık 2017'de ihaleye çıktı. “İstanbul Kuleli Askeri Lisesi müze olarak dönüştürülmesine ilişkin proje yapımı” ihalesinde yaklaşık maliyet 2 milyon 351 bin 456 TL olarak belirlendi. İhaleyi 1 milyon 794 bin 132 TL'lik teklif ile By Teknik Dizayn Proje Mühendislik Mimarlık Müşavirlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

Şirket ile sözleşme 16 Ocak 2018 tarihinde imzalandı. Sözleşmeye göre tarihi liseyi müzeye dönüştürecek proje 16 Şubat 2019'a kadar hazırlanacak. İhaleyi alan Ankara merkezli By Teknik Dizayn Proje Mühendislik Mimarlık Müşavirlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 2. Abdülhamid tarafından tıp fakültesi olarak planlanıp yaptırılan ilk tıp okul olan ve günümüzde Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak kullanılan Marmara Mektebi-i Tıbbiye Şahane binasının restorasyon projesini de yürütüyor.

Kuleli Askeri Lisesi'nin çalkantalı tarihi

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u aldığında lisenin bulunduğu alanda bir korunun içinde manastır ile kule bulunuyordu. 1512-1520 yılları arasında Yavuz Sultan Selim döneminde manastır yeniçerilere kışla olarak verildi. Bostancıbaşı Odaları diye anılan bu mevkii zamanla Kuleli Bahçesi olarak tanındı. 2. Mahmut döneminde okulun şimdi bulunduğu yerdeki kışla, Kuleli Askeri Lisesi'nin ilk yapısı oldu.

Kuleli Askeri Lisesi, “Mekteb-i Fünun-ı İdadiye” adı altında 21 Eylül 1845'te bugün İTÜ tarafından kullanılan Maçka Kışlası'nda kuruldu. 1868'de askeri idadilerin (liselerin) birleştirilmesi kararı alındı ve Kuleli de dahil olmak üzere dört askeri idadi “Umum Mekteb-i İdadi Şahane” adı altında birleştirilerek Galatasaray Kışlası'na taşındı. Okulların birleştirilmesinden istenen sonuç elde edilemeyince, 1872'de okulların ayrı ayrı öğretime devam etmeleri kararlaştırıldı. Bunun üzerine, Mekteb-i Fünun-ı İdadiye ve Deniz İdadisi, Kuleli Kışlası'na taşındı. Bu tarihten sonra okul “Kuleli İdadisi” adıyla anılmaya başladı. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda ve 1912-1913 Balkan Harbi sırasında Kuleli kışlası hastane olarak kullanıldı. 1. Dünya Savaşı'nın sonunda okul binası boşaltılıp İngilizler tarafından Ermeni yetim ve göçmenlerine tahsis edildi.

26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının ardından başlayan Lozan Barış görüşmeleri ile beraber İngilizler, Kuleli Kışlası’nı boşaltarak Türk makamlarına teslim etti. Okul, 6 Ekim 1923'te eski yerine tekrar taşındı. 1925'te bugünkü adını aldı ve Kuleli Askeri Lisesi olarak anılmaya başlandı. 2. Dünya Savaşı nedeniyle seferberlik kapsamında Kuleli Askeri Lisesi Konya'ya nakledildi. Kuleli Kışlası da askeri hastane haline getirildi ve Boğaz Nakliyat Komutanlığı buraya taşındı. 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra, lise 18 Ağustos 1947'de İstanbul'a tarihi binasına tekrar taşındı. Çalkantılı bir tarihe sahip olan ve şimdi de müze olmasına karara verilen Kuleli Askeri Lise 2016 yılında darbe girişimi sonrasında kapatıldı.