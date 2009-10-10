Kapatılan eşcinsel internet siteleri açıldı







Gabile.com'un sitesinden yapılan basın açıklamasında, TİB'in uyguladığı erişim yasağının kaldırıldığı ve sitenin yayın hayatına kaldığı yerden devam ettiği belirtildi.





3 Ekim tarihinde eşcinsel sosyal platfor siteleri Gabile.com ve HadiGayri.com'un erişimleri engellenmişti. HadiGayri.com'a konulan erişim yasağı da dün kaldırılmıştı.





YouTube'un 1 seneyi aşkın süredir erişim engelinin kaldırılmadığı Türkiye'de iki eşcinsel sitesinin mücadelesinin kısa sürede olumlu sonuç vermesi ilgili çevrelerde memnuniyetle karşılandı.