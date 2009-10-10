Kapatılan eşcinsel internet siteleri açıldı

Bilgi Teknolojileri Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından 03.10.2009 tarihinde www.gabile.com hakkında alınan İdari Tedbir Kararı ile yapılan erişim engellemesi kaldırıldı.
Gabile.com'un sitesinden yapılan basın açıklamasında, TİB'in uyguladığı erişim yasağının kaldırıldığı ve sitenin yayın hayatına kaldığı yerden devam ettiği belirtildi.
3 Ekim tarihinde eşcinsel sosyal platfor siteleri Gabile.com ve HadiGayri.com'un erişimleri engellenmişti. HadiGayri.com'a konulan erişim yasağı da dün kaldırılmıştı.
YouTube'un 1 seneyi aşkın süredir erişim engelinin kaldırılmadığı Türkiye'de iki eşcinsel sitesinin mücadelesinin kısa sürede olumlu sonuç vermesi ilgili çevrelerde memnuniyetle karşılandı.