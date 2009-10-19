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Ekonomi

Kapatılan DYH hisselerinin işlem sırası açıldı

Doğan Yayın Holding A.Ş'nin sabah saatlerinde işlem sırasına kapatılan hisselerinin tekrardan işleme açıldığı açıldığı açıklandı.

19 Ekim 2009 03:00

Doğan Yayın Holding A.Ş'nin sabah saatlerinde işlem sırasına kapatılan hisselerinin tekrardan işleme açıldığı açıldığı açıklandı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri Piyasası Müdürlüğü tarafından şirketin 15 Ekim 2009 tarihinde duyurduğu özel durum açıklamasına ilişkin olarak Borsa Başkanlığı'nca, istenmiş olan ek açıklama Doğan Yayın Holding A.Ş tarafından duyuruluncaya kadar şirketin işlem sırası geçici olarak işleme kapatılmıştı. Şirketten açıklamanın gelmesinin ardından, işlem sırası tekrar açıldı.

Doğan Yayın Holding'den açıklama

Doğan Yayın Holding A.Ş, bugün bazı yayın organlarında yer alan haberlerde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) grubun bünyesinde faaliyet gösteren yayıncı kuruluşlarıyla ilgili bir karar aldığından bahsedildiğini ve mevcut durum itibariyle konuyla ilişkin olarak yayıncı kuruluşlarına ulaşan herhangi bir yasal tebligatın bulunmadığını bildirmişti

Doğan Yayın Holdingin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımladığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bugün bazı basın yayın organlarında büyük harflerle RTÜK'ün grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren yayıncı kuruluşlarımızla ilgili bir karar aldığından bahsedilmektedir. Mevcut durum itibariyle konuyla ilişkin olarak yayıncı kuruluşlarımıza ulaşan herhangi bir yasal tebligat bulunmamaktadır. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu takdirde kamuya açıklama yapılacaktır.''

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