T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kapatılan Dicle Haber Ajansı editörü: Gerekirse kendi evimize büro kuracağız

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile 10 gazete, 2 haber ajansı ve 3 dergi hakkında kapatma kararı çıktı

30 Ekim 2016 03:55

675 ve 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan ajans, dergi ve gazeteler arasında yer alan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) editörlerinden Sedat Yılmaz, "alternatifsiz olmadıklarını ve gerekirse herkesin kendi evinde büro kuracağını" söyleyedi. Yılmaz "İnterneti de kesse, telefonu da kesse, 21. yüzyılda yol yöntem bitmez.” ifadelerini kullandı.

OHAL kararnamalerinin yayımlanmasının ardından Sendika.Org’a bilgi veren Yılmaz, "bu yöntemlerin kendilerini yıldırmayacağını ve bir yolunu bulup mücadeleyi sürdüreceklerini" söyledi.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarı bizi Fethullah Gülen Cemaati’yle karıştırıyor herhalde. Aynı yöntemlerle Kürtleri de susturabileceğini zannediyorsa yanılıyor. Kürtler, Cemaat gibi iktidarla kafakol ilişkisine girerek var olmadı. Beyhude bir çaba içindeler.”

“Devam edeceğiz. Gerekirse evimizi, işyerimizi, parkı, bahçeyi kullanacağız. Sonuna kadar gideceğiz, direneceğiz. Umudumuzu yitirmedik.”

 

 

 

 

ETİKETLER

DİHAsansürKHKkapatılan yayın organlarıSedat YılmazKürtlerFethullah Gülen Cemaati

İlgili Haberler

İki yeni KHK yayımlandı; rektörlük seçimleri kaldırıldı, DİHA ve Azadiya Welat kapatıldı

Cezaevinde bulunan mahkûmların avukatlarıyla görüşmeleri savcı tarafından kaydedilecek!

İşte KHK ile kapatılan gazete, dergi ve haber ajanslarının tam listesi

Dicle Haber Ajansı, Kürtçe yayın yapan Azadiye Welat gazetesi ve Evrensel Kültür Dergisi kapatılan yayın organları arasında yer alıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24