Kapatılan Dicle Haber Ajansı editörü: Gerekirse kendi evimize büro kuracağız

675 ve 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan ajans, dergi ve gazeteler arasında yer alan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) editörlerinden Sedat Yılmaz, "alternatifsiz olmadıklarını ve gerekirse herkesin kendi evinde büro kuracağını" söyleyedi. Yılmaz "İnterneti de kesse, telefonu da kesse, 21. yüzyılda yol yöntem bitmez.” ifadelerini kullandı.

OHAL kararnamalerinin yayımlanmasının ardından Sendika.Org’a bilgi veren Yılmaz, "bu yöntemlerin kendilerini yıldırmayacağını ve bir yolunu bulup mücadeleyi sürdüreceklerini" söyledi.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarı bizi Fethullah Gülen Cemaati’yle karıştırıyor herhalde. Aynı yöntemlerle Kürtleri de susturabileceğini zannediyorsa yanılıyor. Kürtler, Cemaat gibi iktidarla kafakol ilişkisine girerek var olmadı. Beyhude bir çaba içindeler.”

“Devam edeceğiz. Gerekirse evimizi, işyerimizi, parkı, bahçeyi kullanacağız. Sonuna kadar gideceğiz, direneceğiz. Umudumuzu yitirmedik.”