T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Kapatılan dershanelerin yerini halk eğitim merkezleri alacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği" önceki gün yayımlandı

16 Nisan 2018 13:11

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği” önceki gün yayımlandı. Kaldırılan dershanelerin ve özel etüt merkezlerinin yerini halk eğitim merkezleri ve açık öğretim kurumları alacak.

Birgün'den Mert Mustafa Bildircin'in haberine göre, yönetmelik çerçevesinde açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarında, mezun durumdaki öğrencilerin yanı sıra örgün eğitime devam eden öğrencilere de eğitim verileceği öğrenildi. Müfredatın örgün eğitim müfredatıyla sınırlı tutulmasını isteyen MEB, kursların fiziki kapasitesi yeterli olan resmi ortaokullarda, imam hatip ortaokullarında ve ortaöğretim kurumlarında açılabileceğini duyurdu. Kurslarda görev alacak müdürlere, “Öğretmenleri performansa göre değerlendirin” talimatı verildi. Bu yolla, hükümete yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir Sen’in yetkili sendika olarak komisyonda etkili olmasına olanak sağlandı. MEB, halk eğitim merkezlerinde açılacak destekleme kurslarında sözleşmeli usta öğreticileri de devreye sokmaya karar verdi.

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer nokta ise destekleme kurslarında görev alan müdürlerin görev ve yetkileri oldu. Eğitimcilerin, “Güvencesiz istihdama yol açacak” gerekçesiyle tepki gösterdiği “Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi”nin henüz kabul edilmemesine karşın, kurs müdürlerinden, öğretmenleri performans değerlendirme sistemine uygun şekilde denetlemeleri istendi. Müdürlerin görevleri arasında, “Performans izleme ve değerlendirme sistemine uygun bir şekilde, kurum etkinlikleri ile personeli izleyerek değerlendirmek” yer aldı.

‘Dershanelerin yerini alacaklar’

Yönetmelikle halk eğitim merkezlerinin dershane gibi çalışmalarına olanak sağlandığını söyleyen Eğitim Sen Genel Eğitim ve Yükseköğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan, dershanelerin yerini bu kurumların alacağını ve MEB’in sonraki yıllarda buna uygun bir istihdam yönelimi içerisine gireceğini belirtti. Performans Değerlendirme Yönetmeliği’nin henüz taslak olmasına karşın hazırlanan bu yönetmelikle uygulamaya konulmasına tepki gösteren Bozdoğan, “MEB, bu yönetmeliği hazırlarken bu taslağın bu haliyle uygulanacağı ön kabulu ile hareket etmektedir. Bu durum bizler açısından kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

‘Çoğulcu yaklaşım dışlanıyor’

Bozdoğan, eğitim sendikalardan sadece o ilde yetkili olan sendikanın “İl Halk Eğitim Komisyonu”na katılmasının çoğulcu yaklaşımı dışlamak anlamına geldiğini belirtti. Komisyonlarda farklı görüşlerin ifade edilmesi ve diğer sendikaların kendi üyelerini temsilen orada bulunmalarına engel olunduğuna dikkat çeken Bozdoğan, “Toplu sözleşmelerde dahi en fazla üyeye sahip üç konfederasyonun başkanı heyetin doğal katılımcısıdır. Bu bakış açısı bu anlamıyla sorunludur” diye konuştu.

ETİKETLER

Dershanehalk eğitim merkeziaçık öğretim kurumuMEB

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24