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Eğitim

Kapatılan bin 700 özel okul, devlet okuluna dönüştürülecek

MEB'e devredilen okullar; imam hatip, sosyal bilimler, fen bilimleri, mesleki ve teknik Anadolu lisesine dönüştürülecek

28 Temmuz 2016 11:39

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), darbe girişiminin ardından kapatılan, Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu ileri sürülen bin 700 özel okula ait binanın devlet okulu olarak hizmet vermesi için çalışmalara başladı. Mülkiyeti Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Hazine’ye devredilen okullar için MEB ve Maliye Bakanlığı'nın bu konuda ortak çalışma yürüteceği belirtildi.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, okul binalarının milli servet olduğunu belirten bakanlık yetkilileri, kapatılan okulların devlete devrinin 25 Temmuz'dan itibaren tamamlandığını söyledi. Bu okulların hepsinin kendilerine devredilecekmiş gibi bir çalışma yürüttüklerini ifade eden MEB yetkilileri, hangi okulun hangi okul türüne dönüştürüleceğine ilişkin çalışmaları il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla tamamladıklarını açıkladı. Söz konusu okulların; imam hatip, sosyal bilimler, fen bilimleri, mesleki ve teknik Anadolu lisesine dönüştürüleceği ifade edildi.

 

Öğretmen ihtiyacı belirlenecek

 

Çalışmaların şimdi başlamasının büyük önem taşıdığını dile getiren yetkililer, bu okullara ne kadar öğretmen ihtiyacı olacağını belirlemeye başladıklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 81 ildeki birimleriyle kapatılanlara ek olarak cemaat ile bağlantılı başka özel okulların daha olup olmadığının belirlenmesi için de çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Yeni bir kapatma dalgasının da gelebileceği vurgulanırken, bu özel okulların da önce Hazine’ye, ardından MEB’e devredileceği bilgisi aktarıldı.

Darbe girişiminin ardından, İzmir’deki Yamanlar Koleji’ne de el konulmuş, atanan kayyum heyeti ortaokul ve ilkokul bölümlerinin adını 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu-İlkokulu olarak değiştirmişti.

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