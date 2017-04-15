T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Kapatılan Bank Asya çalışanlarından 7 kişi tutuklandı

Bursa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen, kapatılan Bank Asya müdürlerine yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı

15 Nisan 2017 02:30

Bursa merkezli ’FETÖ’ operasyonunda, aralarında kapatılan Bank Asya'da şube müdürü olarak çalışanların da yer aldığı 13 şüpheli gözaltına alındı. 

Bank Asya'nın Bursa'daki bölge müdürlüğünde yetkili olarak çalışan ve bağlı şubelerde müdür konumundaki 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Sakarya ve Ordu'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Zanlılara ait evlerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel belge ve doküman ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

ETİKETLER

fetöbank asya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24