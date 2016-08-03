Kapatılacak kışlalar nerede?

Başbakan Binalı Yıldırım partisinin grup toplantısında kapatılacak kışlalarla ilgili bilgi verdi. Yıldırım, Mamak, Etimesgut, Hasdal, Akıncı, Maltepe ve Güvercinlik’teki kışlaların kapatılacağını söyledi.

Yıldırım, kapatılacak kışlalara ilişkin şöyle konuşmuştu:

“Akıncı Üssü'nü kapatıyoruz. Bu üs Ankara için bir yaşam alanı haline gelecek. Darbe gecesi Ankara'da, İstanbul'da tankların çıktığı o kışlaları da şehrin dışına taşıyoruz. Bu bağlamda Mamak'ta, Etimesgut'taki kışlalar Polatlı tarafına gidecek. İstanbul'da Maltepe ve Hasdal kışlaları Çorlu tarafına gidecek. Ne işi var tankın şehirde? Güvercinliği kapatıyoruz, helikopterler Isparta'ya gidecek. Tehdit şehirlerin merkezinde değil, tehdit sınırlardadır. Bütün birikimlerimizi sınır bölgesine taşıyacağız. Ülkemizi dış tehditlere karşı savunacağız.”

Bianet'te yer alan habere göre, İstanbul'da kapatılacak askeri alanlar şöyle:

İstanbul’un “anayasası” olarak kabul edilen 2009 tarihli 1/100.000 Çevre Düzeni Planı’na göre, İstanbul ölçeğinde toplam 55 685 hektar askeri alan ve askeri güvenlik bölgesi bulunuyor. Bu da tüm İstanbul’un yüzde 10’una tekabül ediyor.

Çevre Düzen Planı’nda askeri alanların yerleşik doku içerisinde yapılaşma için fiziksel bir bariyer oluşturduğu ve mevcut durumda kentin nefes alabildiği büyük açık alanlar olarak doğal eşik benzeri işlevler oluşturdukları ifade ediliyor.

Yine planda bu alanların askeri alan dışına çıkarılması halinde öncelikli eksik olan sosyal ve teknik altyapı (eğitim, kültür tesis, sağlık, mezarlık, yeşil alan vs.) olarak kullanılması öngörülüyor.

Ankara'nın askeri alanları

Ankara'nın1/25.000 Ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı'nda askeri alanlar haritada haki yeşil olarak gözüküyor.

Mamak, Ankara'da yer alıyor. Daha çok asker tutuklular için yapılmış bir cezaevi iken, 12 Mart 1971 darbesinden sonra sivil tutukluluların da kaldığı Mamak Askeri Cezaevi de burada yer alıyor.

Akıncılar, Ankara'da yer alıyor.