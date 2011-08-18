‘Kapatılacak’ denilen Bitlis soruşturması derinleşiyor

T24 - Eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in 17 Şubat 1993’te düşen uçaktaki ölümüyle ilgili soruşturmayı delil bulunamadığı için takipsizlik kararıyla kapatacağı öne sürülen özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği aksine soruşturmayı derinleştirdi.



Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, emekli Albay Arif Doğan’a ait olduğu öne sürülen ve Bitlis’in ölümüne ilişkin sözlerin de bulunduğu ses kayıtları ile ilgili soruşturma başlatmış, Doğan’ın ifadesi alınmıştı. Bitlis soruşturmasını yürüten Savcı Özgür, Doğan’ın ifadelerinin örneğini istemişti.

Doğan’ın internete düşen ses kaydında, Bitlis’i JİTEM’in öldürdüğünü itiraf ettiği iddia ediliyordu.

Özgür’ün, 1994’te Tunceli’de intihar ettiği öne sürülen eski Tunceli Jandarma Alay Komutanı Albay Kazım Çillioğlu’nun ölümüyle ilgili özel yetkili Malatya Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nin başlattığı soruşturma dosyasını istediği kaydedildi. Bitlis ile Çillioğlu’nun aynı dönemde görev yaptığı, Özgür’ün Çillioğlu‘nun ölümüyle ilgili soruşturma dosyasında, Bitlis’in ölümüyle ilgili herhangi bir delil bulunup bulunmadığını araştıracağı belirtildi.

