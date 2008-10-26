Kapanışı Stoner yaptı



MotoGP'de sezonun son yarışı Valencia Grand Prix'sini Casey Stoner kazandı. Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Valentino Rossi ise İspanya'da üçüncü sırayı aldı.





2008’in son yarışına pol pozisyonunda başlayan Ducati sürücüsü Casey Stoner finişe de ilk sırada ulaşmayı başardı.



Geçen yılın şampiyonu Avustralyalı Stoner 280 puanla sezonu ikinci sırada tamamlarken, MotoGP tarihinin en yüksek puanlı ikincisi oldu. 23 yaşındaki sürücü ayrıca Dani Pedrosa'nın, Ricardo Tormo Pisti’ndeki en hızlı tur zamanını da geliştirdi. Bu sonucun ardından 1999 yılından itibaren aralıksız olarak yapılan Valencia Grand Prix'ınde ilk çizgiden start alanların kazanma geleneği de bozulmadı.



Valencia'da ikincilik Dani Pedrosa'nın, üçüncülük ise Valentino Rossi'nin oldu. Sezonun bitimine 3 yarış kala Japonya'da şampiyonluğunu ilan eden Rossi, Valenica'da üçüncü olarak puanınını 373'e çıkardı.



Bu sezon 18 yarışta 16 kez podyum gören 'Doktor', Stoner ile paylaştığı bir sezonda en çok puan toplama rekorunu da tek başına ele geçirdi.



250 cc'de dünya şampiyonu olduktan sonra MotoGP'ye geçen Jorge Lorenzo, Valencia Grand Prix'ını 8. bitirerek dünya şampiyonasını 4. sırada noktaladı ve sezonun çaylağı ödülüne hak kazandı.



MotoGP'de yeni sezon 12 Nisan 2009’da Katar'da yapılacak yarışla start alacak.