-KAPANIŞI DA GÖRKEMLİ OLACAK ERZURUM (A.A) - 05.02.2011 - Erzurum'da düzenlenen 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın açılışı gibi kapanış töreninin de görkemli olması için bin 500 kişilik bir ekip geceli gündüzlü çalışıyor. Oyunlardaki tören organizasyonlarını gerçekleştiren Tigris Turizm AŞ ile Teamcon Kongre Organizasyon AŞ iş ortaklığı (TİT Events Management) Genel Koordinatörlüğü ile Anadolu Ateşi Dans Grubu, kapanış töreni için çalışmalarını Cemal Gürsel Stadyumu'nda yapıyor. Anadolu Ateşi ve 2011 UNIVERSIADE Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, açılışın çok muhteşem olduğunu belirterek, açılışta koşulların biraz daha kolay olduğunu ancak kapanış töreni için eksi 32'leri bulan hava sıcaklığında çalışma yaptıklarını dile getirdi. Stadyum içerisindeki karın 50 işçi tarafından gece gündüz temizlendiğini ancak kar yağışının belirli aralıklarla devam ettiğini belirten Erdoğan, ''Ama bunu da atalatacağız. Kapanışta 'Nuh'un Gemisi' isimli yeni bir bölümümüz var. Bu bölge efsanelerin bölgesi, doğuların kapılarıdır. Anadolu'nun girişi, İpek Yolu güzergahı olan bir bölgedir'' dedi. Ağrı Dağı'na 100 kilometrelik bir mesafede bulunduklarını anlatan Erdoğan, bütün dinlerdeki ortak tema olan Nuh Tufanı ve efsanesine göndermeler yaparak, kapanış töreninin bir bölümünde de Nuh Tufanı'nı canlandıracaklarını belirtti. -İLK KEZ KIZAKLI AT KULLANILACAK- Kapanış programında Anadolu Ateşi Troya'nın dünyada en çok ilgi gören bölümlerini canlandıracaklarını da vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Kapanışta bir de gelenek olduğu üzerine sanatçı konseri olacak. Kapanış törenlerinde genellikle bu tip büyük etkinlikler yapılmaz ama biz rahat durmuyoruz, çalışıyoruz. Yine 500 dansçı ile hazırladığımız koreografiyle buraya uyarlanmış hallerini izleyeceksiniz. Açılışta ciritçiler müthiş ilgi gördü. Kar yağışı nedeniyle hızlı bir giriş yapamadılar ama yine de çok beğeni topladı. Anadolu Ateşi Dans Topluluğu olarak açılışta ilk kez gerçek at kullandık, kapanışta ise yine ilk kez kızaklı at kullanacağız. Bizim için bu da ilk olacak.'' -HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINMADIK''- TİT Events Management Genel Koordinatörü Davut Günaydın da Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 2005 yılında İzmir'de gerçekleştirilen 23. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda da (UNIVERSIADE 2005) başarılı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini anımsattı. İzmir'deki başarılarını, 2011 UNIVERSIADE ile perçinlediklerini vurgulayan Günaydın, açılış ve kapanış törenlerinin bu gibi organizasyonların parametreleri olduğunu ifade ederek, ''Bunu en iyi şekilde yerine getirmek durumundayız. Çünkü bu tür organizasyonların arkasından olimpiyatlar geliyor'' dedi. Türkiye'nin hem yaz oyunları hem de kış oyunlarına ev sahipliği yaptığını ve bunu başarıyla yerine getirdiğini belirten Günaydın, şunları kaydetti: ''2011 UNIVERSIADE'nin açılış ve kapanış törenlerinin organizasyonunun ilk aldığımız zaman çok heyecanlandık. Çünkü çetin kış şartlarında bunu gerçekleştirmek çok zordu. Erzurum'da geldiğimizde müthiş bir soğukla karşılaştık. Dekor ekibinden, teknik, personel, ulaşım ekibine kadar herkes çok özveriyle çalıştı. Çok şükür ki insanların yürümekte bile zorlandığı bir zeminde, bin 200 dansçıyla müthiş bir gösteri yaptık. Bu gibi organizasyonlarda akıllarda bir skorlar bir de açılış kalır. O yüzden hiçbir özveri ve masraftan kaçınmadık.'' Organizasyon için devlet yetkililerinin de gereken desteği sağladığını anlatan Günaydın, ''Bu desteği görmeden Erzurum'da bu başarıyı göstermek çok zordu'' ifadesini kullandı. -KOSTÜMLER İÇİN 11 KİLOMETRELİK KUMAŞ KULLANILDI- 2011 UNIVERSIADE'nin açılış ve kapanış töreni için bin 500 akrediteli personelin çalıştırıldığını ifade eden Genel Koordinatörü Davut Günaydın, bunun bin 200'ünün Türkiye ve bir çok ülkeden getirttikleri sanatçılar olduğunu, bir çok ulustan da destek aldıklarını belirtti. Açılış törenindeki koro ekibinin 250, orkestranın da 150 kişiden oluştuğunu kaydeden Günaydın, şöyle konuştu: ''Açılış törenindeki kostüm, müzik ve dekor ilk defa sadece UNIVERSIADE için tasarlandı. Burada çalınan müzikten tutun da kullanılan dekora kadar hepsi Erzurum için hazırlandı. Yaklaşık bin 300 kostüm dikildi. Metrekareye vuracak olursak sadece açılış törenindeki kostümler için yaklaşık 11 kilometre kumaş kullanıldı. Kumaşlar da özenle seçildi, İpek Yolu için çok desenli kumaşlardı.'' Açılış töreninin ardından devlet yetkililerinden ve bir çok ülkeden tebrikler aldıklarını ifade eden Günaydın, ''Katar futbolda 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Sayılı ülkelerden biri olan Katar'dan bir teklif aldık. Mart ayında Katar'a bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Bu gerçekten gurur verici. Slovenya'dan da bir teklif aldık. Orayı da ziyaret edeceğiz. Bu ve buna benzer tekliflerin gelmesi bizi mutlu ediyor'' dedi. Açılış töreni gibi kapanış töreninde de sürprizlerin olacağını belirten Günaydın, ''Kapanış töreni için de iddialıyız. Genelde kapanış törenleri dana az reyting alır ama biz kapanışın da görkemli olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anadolu Ateşi Dans Grubu Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın gayretiyle son güne kadar yeni senaryolar üretiliyor. Kapanışın da çok güzel olacak'' şeklinde konuştu. -ÖZEL KULÜBELER YAPILDI- TİT Genel Koordinatörü Ünal Bilgin de FISU tarihinin açılış ve kapanış törenlerinin ilk defa açık bir alanda yapıldığını ileri sürerek, ''Bu bizim için en başında çok olumsuz bir detaydı. Ama bu detayları olumlu hale dönüştürmek için elimizden geleni yaptık ve bunu da başardık. Eksi 20'den sonra hiçbir teknik cihazın çalışma garantisi yoktur. Hiç bir cihazımız çalışmamazlık yapmadı. Çünkü önceden bununla ilgili gerekli tüm altyapı desteğini sağladık'' şeklinde konuştu. Cihazların, hava sıcaklığı eksi 20'lerin üzerinde iken çalışması için özel kulübeler kurulduğunu ve bu kulübelerin içerisine 24 tane projeksiyon cihazının yerleştirildiğini kaydeden Bilgin, elektrikle ilgili ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek, bunun için 11 tane jeneratör kullandıklarını vurguladı. Jeneratörlerin günde yaklaşık 4 bin litre mazot gideri olduğunu söyleyen Bilgin, ''Hava sıcaklığının eksilerde olduğu için jeneratörlerin durduğu zaman çalışmama riski üzerine, organizasyondan 15 gün önce jeneratörler çalıştı ve bir daha susmadı. Büyük projeksiyon cihazları kullandık. Bu kadar projeksiyon cihazı ilk kez bir arada kullanıldı. Üstelik burada kullanılan cihazların yüzde 40'ı ilk defa burada açılarak, kullanıldı'' diye konuştu. Bir aksaklık olmaması için yedekleme de yaptıklarını söyleyen Bilgin, ''4 bin 800 metre karelik zemine görüntü yapıldı ve bu Türkiye'de bir ilk oldu. Hem teknik ekipte, hem de teknik cihazlarda yedekleme yaptık ve A planı olmazsa B, C, D planına kadar gittik. Yüksek kaliteyi korumak adına da çok özen gösterdik'' şeklinde konuştu. İstanbul ve Bursa'dan sadece teknik cihazlar için 70 tırın geldiğini savunan Bilgin, diğer eşyalarla birlikte yaklaşık 100 tırın Erzurum'a malzeme taşıdığını ifade etti.