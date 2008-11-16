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Spor

Kapanışı Aslan yapıyor

Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

16 Kasım 2008 02:00


Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.


Turkcell Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor bugün Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak maçı Selçuk Dereli yönetecek.

Geçen hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye ligde 4-1 yenilen, ardından Fortis Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 1-0 yenmesine karşın ortaya koyduğu futbolla eleştirilen sarı-kırmızılı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u iyi bir oyunla mağlup ederek taraftarının yüzünü güldürmek amacında.

Sarı-kırmızılı ekipte, Hasan, Serkan Çalık, Barış, Linderoth ve Uğur'un sakatlıkları devam ederken, Ferdi, Mehmet Topal ve Kewell'ın durumları ise maç saatine doğru netlik kazanacak.

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