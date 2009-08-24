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Spor

Kapanış Diyarbakır'da

Ligde ilk iki maçını kazanan Fenerbahçe, 3. haftanın son maçında bugün Diyarbakırspor ile deplasmanda karşılaşacak.

24 Ağustos 2009 03:00


Ligde ilk iki maçını kazanan Fenerbahçe, 3. haftanın son maçında bugün Diyarbakırspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Turkcell Süper Lig'de bugün deplasmanda Diyarbakırspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibini yenerek, galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Ligde ilk iki maçını kazanarak, 3. haftaya 6 puanla lider durumda giren sarı-lacivertliler, Diyarbakır deplasmanından da 3 puanla İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.

Turkcell Süper Lig'de ilk hafta deplasmanda Denizlispor'u 2-0 yenen Fenerbahçe, geçen hafta da kendi sahasında Sivasspor'u 3-0 yenerek, ilk iki haftada kalesinde gol görmeden, 5 gol attı.

Diyarbakır Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Diyarbakırspor-Fenerbahçe karşılaşmasını hakem Suat Arslanboğa yönetecek. <br> <br>Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Alex, Deniz, Deivid, Mehmet Topuz, Diyarbakırspor maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin bugünkü Diyarbakırspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor. <br> <br>Volkan Demirel, Gökhan, Lugano, Bilica (Önder), Roberto Carlos, Kazım, Emre, Cristian, Dos Santos, Semih, Güiza.

Ligin ilk 2 haftasında sahasında Ankaragücü ile berabere kalıp, deplasmanda Trabzonspor'u yenen Diyarbakırspor'un muhtemel 11'i ise şöyle; Espinoza, Abdullah, Tolga Doğantez, Basim Abbas, Diallo, Adnan Güngör, Ayman, Barış, Erhan Şentürk, Mendoza, Tazemeta.

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