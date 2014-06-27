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Özel Dosya

4 yayın yönetmeni Radikal'i anlattı

Geçen hafta son sayısını çıkaran Radikal'in yayın yönetmenleri Mehmet Y. Yılmaz, İsmet Berkan, Tuğrul Eryılmaz ve Eyüp Can gazeteyi anlattı

27 Haziran 2014 23:35

Hazal Özvarış

Radikal aslında neden kapandı? Kâğıdın internet karşısında vadesi doldu mu? Dolduysa örneğin Hürriyet neden kapanmıyor? Radikal’in kâğıt baskıya vedası neden diğer gazetelerle eşzamanlı olmadı? Öncü olduğu için mi, zarar ettiği için mi? 720 bin tirajı gören Radikal’in satışı neden 20 binlere düştü? Yanlışlar nerelerde yapıldı? Hatalarda gazeteci milleti de pay sahibi mi, akıbette gazetecilerin rolü ne?

T24, Radikal üzerinden önemli bir gazetecilik tartışmasını önümüze koyan bu soruların tartışılan yanıtlarını dinlemek için gazetenin 18 yıllık tarihinde gördüğü 4 yayın yönetmeniyle konuştu. 

 

'Radikal kötü yönetildi, daha aktif gazetecilik yapılsa kapanmazdı'

 

Radikal'in kurucu yayın yönetmeni Mehmet Y. Yılmaz anlatıyor:

 

'Radikal yaşayabilirdi, en büyük sorun gazetecilerde, beceremedik'

 

Radikal'i 10 yıl yöneten İsmet Berkan anlatıyor:  


 

'Radikal’in haber toplamasındaki gerçek bozulma Eyüp Can’la başladı'

 

Radikal İki'nin 17 yıl yayın yönetmenliğini yapan Tuğrul Eryılmaz anlatıyor: 


 

'Başarılı olup olmadığımı patronlara sorun'

 

Radikal’in son yayın yönetmeni Eyüp Can anlatıyor:

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