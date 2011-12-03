-Kapanan bankayı soymaya çalıştı ANKARA (A.A) - 03.12.2011 - Almanya'da yıllar önce kapanan bir banka şubesini soymaya çalışan zanlı 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ülkenin kuzeybatısındaki Walchum kasabasında geçen Mayıs ayında yıllar önce taşınan ve sadece para çekme makinaları geriye kalan banka şubesini oyuncak silahla soymaya çalışan adam, yoldan geçen bir kadından önce 10 bin avro fidye istemiş, sonra da kadının makinadan 400 avro çekmeye zorlayarak kaçmıştı. Bild gazetesinin, "Almanya'nın en aptal banka soyguncusu" adını taktığı ve yıllar önce fizyoterapi muayenehanesine çevrilen banka binasını soymaya çalışan 57 yaşındaki adama 7 yıl hapis cezası verildi. Soygundan sonra kaçtığı ve sonra terkettiği çalıntı arabada bıraktığı oyuncak tabancada parmak izleri bulunan şahıs, mahkemede geçmişte 22 ayrı suçu işlediğini de kabul etti.