Kapana yakalanan boz ayı saatlerce ağaca asılı şekilde can çekişti

Bartın'ın Hasankadı beldesinde, mantar toplamak için ormana giden vatandaşlar, kapana yakalanarak ağaca asılı halde ölmüş bir boz ayı buldu. Domuzlar için kurulan tuzağa yakalanan ayının uzun süre ağaçta asılı kaldığı ve kurtulmak için kendi bacağını parçalamaya çalıştığı görüldü. Konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Bu yapılan bir vahşettir. Ayı da bir can taşıyor. Ayıyı bu şekilde asanların cezalandırılması gerekir. Söylenecek çok şey var ama yetkililerin bu konuda değerlendirme yapıp, gerekli cezayı vermesi lazım" dediler.

Yaşananları vahşet olarak niteleyen Bartın Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Hatice Şenol Dağlıoğlu da yaptığı açıklamada, "Fındık zamanı domuzlar için tuzaklar kuruluyor. Hayvan da bu tuzağa kapılmış kaç gün kaldığı belli değil. Bu köydeki insanlar için de diğer hayvanlar için de tehlikeli. Bu normalde yapılmaması gereken bir uygulama. Hayvanların hepsi bizim canımız. Onları korumakla mükellefiz. Özellikle bu fındık dönemlerinde vatandaşlarımızın bunu yapmaması lazım. İnsanlar ve hayvanlar bu dünyada hep beraber yaşamak zorundadırlar. Yaşama hakkı olan bu canlara sahip çıkmalıyız. Bu vahşeti yapanlarında en kısa zamanda yakalanıp, gerekli cezaları almasını istiyoruz. Vatandaşlar bu tür durumlarda direk Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’ne ulaşsınlar. En azından hayvanlar kurtulur" dedi.

Kurulan kapana yakalandıktan sonra yaklaşık 6 metre havada asılı kalan boz ayının kurtulmak için büyük çaba sarf ettiği ve kurtulmak için asılı kaldığı ağacın gövdesini parçaladığı gözlemlendi. Olayı gören vatandaşlar, ayının kapana yakalandığı ayağının büyük yara almasını, kurtulmak için ayağını koparmaya çalışması olarak yorumladı.

Boz ayı, Türkiye'de nesli tehlikede olan hayvan türleri arasında yer alıyor. Türkiye dışında Kıbrıs, Balkanlar, Kuzey Afrika, Sibirya ve Kuzey Amerika’da yaşayan bir ayı türü olan boz ayılar, Bursa Karacabey’de bulunan Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği’ne ait tesislerde rehabilite ediliyor. Buradaki uzman veterinerler tarafından gözlemlenen ve sağlıklaştırma çalışması yapılan boz ayılar, ardından başta Uludağ Milli Parkı olmak üzere çeşitli bölgelerde vahşi doğaya bırakılıyor.