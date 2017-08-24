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Kapalıçarşı’da ‘vitrin’den satılan 78 parça tarihi eser bulundu

Fenike, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne gönderildi

24 Ağustos 2017 23:05

Kapalıçarşı’da bir esnafın vitrininde tarihi eser sattığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, bir dükkanın vitrininde sergilenen 78 parça tarihi esere el koydu. 48 yaşındaki dükkan sahibi Y.C. ise yakalanarak gözaltına alındı.

DHA’da yer alan habere göre, operasyonda ‘Selçuklu figürleri bulunan kap’, ‘içi sır kaplı iki Bizans tabağı’, ‘üç bronz ağırlık’, ‘beş bronz süs iğnesi, ‘bronz heykel’, ‘üç bronz haç’, ‘bir bazalt taşı’, ‘bir amfora’, ‘Fenike, Roma ve Bizans dönemlerine ait 51 adet gözyaşı şişesi’, ‘çeşitli dönemlere ait on bronz sikke’olmak üzere toplam 78 parça obje bulundu.

Eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne gönderildi. (DHA)

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